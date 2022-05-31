Взрыв автомобиля в Выборге сняли очевидцы

Загоревшийся автомобиль взорвался в Выборге ФОТО: vk.com/vyborg_interesting

Автомобиль взорвался на Приморской улице в Выборге в Ленинградской области. Очевидцами происшествия стали прохожие, которые остановились посмотреть на работу спасателей. По словам свидетелей, в машине взорвались бытовые газовые баллоны. При взрыве у одной из ближайших иномарок выбило стекла. Об этом сообщили пользователи группы «Интересные события в Выборге» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 31 мая.

- Примерно в 19:20 часов в дежурную часть поступил вызов о пожаре на Приморской улице. На место ЧП приехали восемь спасателей на двух единицах техники. В легковом автомобиле выгорели все сгораемые части. Также обгорела краска другой иномарки, которая была рядом. Почти через 30 минут пожар потушили, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области.

У иномарки, которая была рядом со взорвавшимся автомобилем, выбило стекла. Машина повредилась Фото: СОЦСЕТИ

В результате взрыва автомобиля никто из жителей не пострадал.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.