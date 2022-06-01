Последние новости в Санкт-Петербурге к 1 июня 2022 года: уголовное дело на работников КГИОП и арсенал бутафорского оружия в иномарке

Последние новости в Санкт-Петербурге к 1 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 1 июня 2022 года.

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры. Пока неустановленные работники КГИОП поменяли в документах год постройки дома Лапина на Рижском проспекте. Это позволило застройщику и его подрядчику начать работы на территории объекта.

В припаркованном на площади Льва Мациевича автомобиле петербуржцы заметили похожие на оружие предметы. О находке в салоне иномарки сообщили сотрудникам Росгвардии.

В квартире жителя Санкт-Петербурга на Шлиссельбургском проспекте нашли тайник с оружием и боеприпасами. Мужчина хранил более 1000 патронов к разному виду огнестрела. Полицейские изъяли найденный арсенал и отправили его на экспертизу. Оказалось, некоторые из находок пригодны к стрельбе.

Группа «Ленинград» выпустила песню на тему вируса оспы обезьян, случаи заражения которым частично фиксируют в Европе. В композиции участница коллектива Ксения Руденко с тоской вспомнила и о пандемии COVID-19. Коронавирус в песне ассоциируется с летучей мышью. Певица намекает, что нужно более тщательнее выбирать партнеров и друзей в кругу людей, чем среди обезьян и других животных.

Автомобиль взорвался на Приморской улице в Выборге в Ленинградской области. Очевидцами происшествия стали прохожие, которые остановились посмотреть на работу спасателей. По словам свидетелей, в машине взорвались бытовые газовые баллоны. При взрыве у одной из ближайших иномарок выбило стекла.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.