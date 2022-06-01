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Общество1 июня 2022 7:00

Губернатор поздравил юных жителей Петербурга с Днем защиты детей

Праздник традиционно отмечается 1 июня
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
1 июня - День защиты детей.

1 июня - День защиты детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Этот праздник не выходной, но от этого не менее важный. С поздравительным словом к юным горожанам выступил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Первый летний день всецело посвящен детям. Им – сегодняшним малышам – предстоит продолжить наши дела, сохранить лучшее и преумножить достижения. Поздравляю больших и маленьких горожан с Днем защиты детей! – говорится в тексте обращения в телеграм-канале Беглова.

Губернатор отметил, что все дети Петербурга – талантливые, а задача взрослых – развивать эти таланты, помогать малышам пользоваться всеми возможностями, которые есть в городе, и расти.

С поздравлениями жителям города на Неве выступил и спикер Заксобрания Александр Бельский.

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