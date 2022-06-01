Прошедший май стал в Петербурге одним из самых холодных в нынешнем веке

Май в Петербурге был вроде и солнечным, но холодным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошедший май не оправдал ожидания петербуржцев на теплую и солнечную весну. Он вообще оказался одним из самых холодных в истории метеонаблюдений в нынешнем столетии. Средняя температура составила всего +10 градусов, что не подразумевает жары.

- Более холодным остался только 2017 год, со среднемесячной температурой +9,4 градуса, - сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, были года и похолоднее. Так, в 1999-м среднемесячная температура составила всего +7,7 градуса. Ну а рекордным стал май 1909 года – всего +6,1.

А вот самыми теплыми были май 2018-го (+15,1) и 1897-го годов (+16,2 градуса). Такие показатели хороши даже для июня.

Что касается нынешнего года, то за май выпало всего 52% осадков. А солнце хоть и показывалось 30 дней, но обычно по чуть-чуть, так что рекордов нет и здесь.

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