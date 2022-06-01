Суд дал три года колонии водителю за пьяное ДТП на Невском проспекте

В Петербурге осудили водителя за ДТП на Невском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольнинский райсуд Петербурга вынес приговор по делу о пьяном ДТП на Невском проспекте, произошедшем еще два года назад. На скамье подсудимых был водитель «Лады», который сбил на переходе мужчину на электросамокате. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

- После ДТП подсудимый скорую помощь и полицию не вызвал, оставил место происшествия, участником которого являлся, однако, был задержан сотрудниками полиции, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам водитель в суде заявил, что уже выплатил штраф, принес извинения потерпевшему. Работает и намерен компенсировать вред. Однако судья все же отправил мужчину в колонию-поселение. Там он проведет три года и три месяца.

Кроме того он выплатит пострадавшему 448 тысяч рублей компенсации морального и имущественного вреда.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.