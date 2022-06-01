Петербург попал в десятку регионов России с самым большим разрывом в доходах между богатыми и бедными

Разница доходов между богатыми и бедными в Петербурге составляет 8,6 раза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург попал в список регионов России, где сильнее всего выражена разница в доходах между бедными и богатыми. Лидерство по стране удерживают северные нефтегазовые регионы и Москва. А Северная столица расположилась на седьмом месте.

- По итогам 2021 года разница между доходами крайних категорий в Петербурге достигла 8,6 раза, - говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, богатые петербуржцы в среднем получали по 133 тысячи рублей в месяц, а бедные – всего 15,5 тысячи.

Отметим, что такая же, как и в Петербурге разница в 8,6 раза имеется и по всей стране в целом. Средняя зарплата по России отмечена в 40 тысяч рублей.

Меньше всего зарплатного неравенства в регионах с небольшими доходами. В число отстающих попали Кировская, Владимирская, Тверская область и Удмуртия. Там «богатые» получают по 60 тысяч, а бедные – по 10 тысяч рублей.

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