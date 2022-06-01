Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины-директора детского центра во Всеволожске

Подозреваемый в убийстве любовницы будет ждать суда за решеткой.
Фото: СОЦСЕТИ
Суд удовлетворил требование следствия и отправил под арест подозреваемого в убийстве женщины-директора детского центра во Всеволожске. Расправа с любовницей произошла на почве ревности днем 29 мая. Свидетелем убийства стал 11-летний сын погибшей.
- По версии следствия, 31-летний мужчина, на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой не менее пяти ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте. По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба областного управления СК России.
Известно, что после расправы мужчина уехал из Всеволожска на такси, на следующий день его задержали в доме на проспекте Косыгина в Петербурге.
По некоторым данным, погибшая могла быть беременна.
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