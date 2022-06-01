Петербург стал городом-побратимом Мариуполя

Петербург стал побратимом с Мариуполем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение, которое заключает братские отношения между городами. Церемония подписания прошла в здании мариупольской филармонии.

- С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами, - сообщил губернатор Петербурга в своем телеграм-канале.

Ранее о побратимстве между городами договорились Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин. В телефонном разговоре губернатор пообещал, что Северная столица поможет Мариуполю в возрождении. Будут налажены контакты в сфере культуры, здравоохранения, образования, строительства, ЖКХ и других.

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