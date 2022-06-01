В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

МЧС предупреждает о ветре в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге. Причиной стал очередной циклон, который накроет город завтра и испортит погоду. Кроме похолодания и дождей, синоптики обещают также усиление ветра.

- По информации Росгидрометцентра, с 5 часов 2 июня до 12 часов 3 июня на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до сильного, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В МЧС уточняют, что порывы скоростью до 15 метров в секунду более вероятны в прибрежных районах города.

Жителей Северной столицы просят проявлять осторожность, в особенности вблизи деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и прочих конструкций, которые может повредить ветер.

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