Петербургские депутаты предложили обязать магазины указывать цену за килограмм и литр товара

На ценниках хотят обязать ставить стоимость товара за кг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские депутаты предложили обязать магазины делать «честные ценники». То есть указывать стоимость не только единицы товара, но литра-килограмма. Чтобы среди разновесных упаковок была понятна настоящая цена продукта.

- Многие наверняка заметили, что, кпримеру, цена не изменилась, а упаковка уменьшилась. Далеко не всегда человек может сориентироваться и понять, насколько товар подорожал. Поэтому мы предлагаем указывать цену за килограмм, за литр и так далее, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM)» депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Это, по мысли депутатов, поможет бороться с «даунсайзингом». То есть когда в привычную бутылку пенного льют не пол-литра, а 0,45. Или литровая пачка молока превращается в 0,95. Да и масло по 200 граммов уже мало где найдешь. Везде 180, 175, 160.

В итоге покупатель будет видеть честную цену и сможет выбрать нужный товар.

Постановление об обращении с инициативой к премьер-министру России, а решение должны принимать федеральные власти, депутаты одобрили. Теперь послание направят в Москву.

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