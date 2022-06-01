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Происшествия1 июня 2022 12:12

Преподаватель из Петербурга рассказал полиции о студентке, которую с 10 лет насиловал и избивал отчим

В семье девушки есть еще трое детей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преподаватель одного из петербургских колледжей рассказал полиции о своей студентке, которую на протяжении шести лет насилует отчим. По словам мужчины, 16-летняя девушка сама обратилась к нему за помощью. Пожаловаться маме она не могла, так как та участвовала в избиения своей дочери.

- Кроме самой потерпевшей в семье есть еще трое детей - девочки от 10 до 2 лет. Отчим работает поваром в больнице. Все они родом из Киргизии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Девочку направили на осмотр в больницу, там медики должны будут оценить ее состояние. Сейчас следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.