Преподаватель из Петербурга рассказал полиции о студентке, которую с 10 лет насиловал и избивал отчим

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преподаватель одного из петербургских колледжей рассказал полиции о своей студентке, которую на протяжении шести лет насилует отчим. По словам мужчины, 16-летняя девушка сама обратилась к нему за помощью. Пожаловаться маме она не могла, так как та участвовала в избиения своей дочери.

- Кроме самой потерпевшей в семье есть еще трое детей - девочки от 10 до 2 лет. Отчим работает поваром в больнице. Все они родом из Киргизии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Девочку направили на осмотр в больницу, там медики должны будут оценить ее состояние. Сейчас следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.