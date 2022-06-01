ДТП с бетономешалкой собрало 3-километровую пробку на юге КАД

На внутренней части КАД собралась пробка. Фото: Яндекс.Карты.

Серьезное ДТП с участием самосвала и бетономешалки почти парализовало движение по внутренней части КАД. Авария между грузовиками, в результате которой у миксера с бетоном в лепешку смяло кабину, произошло в районе развязки с Московским шоссе.

- ДТП КАД. Внутреннее кольцо от Софийский улицы все стоит, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас скорость движения по участку длиной более трех километров не превышает 5-10 км/час. Водителям по возможности советуют выбирать другой маршрут и не становиться в хвост этой длинной пробки.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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