Депутаты одобрили передачу прав на уборку кварталов Петербурга от муниципалов городу

Снег будут убирать по-новому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Заксобрания одобрили в первом чтении законопроект о передачи полномочий на уборку кварталов от муниципальных властей администрациям районов. Инициативу внес на рассмотрение губернатор города. Причиной стали проблемы с уборкой снега, возникшие нынешней зимой. Тогда глава города жаловался на «лоскутное одеяло» - отдельные территории, у которых много разных хозяев.

- Первая причина недостаточной эффективности уборки внутриквартальной территории – это громоздкая контрактная система, которая приводит к появлению недобросовестных подрядчиков, - отметил на заседании Закса глава Жилищного комитета Олег Зотов, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Власти хотят работать напрямую. То есть отвечать за уборку будет администрация района, которая привлечет к работам местных дворников и городские дорожные предприятия.

Пока что речь идет о шести районах, на которые было больше всего нареканий: Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском. Именно здесь с 1 января 2023 года должна заработать новая схема уборки.

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