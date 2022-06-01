Автобус сбил школьника на самокате на севере Петербурга

Автобус сбил ребенка на самокате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 13-летний школьник. Его, ехавшего через дорогу на самокате, сбил рейсовый автобус. Все произошло вечером 31 мая на проспекте Энгельса.

- Водитель 1966 года рождения, управляя автобусом «Волгабас», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего подростка, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщает источник «КП-Петербург».

В результате ДТП школьник получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Известно, что на улице он был без сопровождения взрослых, а на одежде не имелось светоотражающих элементов.

Теперь родителям подростка предстоит беседа с инспекторами ГИБДД.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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