В Петербурге начато оформление льготных разрешений на платную парковку в зоне расширения с 1 июля

Платная парковка появится с 1 июля на 192 улицах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июня в Петербурге начали оформлять льготные разрешения на стоянку в зоне платной парковки, которая с 1 июля расширится на 192 улицы. Их получить могут местные жители, инвалиды, многодетные семьи и владельцы электромобилей.

- Для внесения автомобиля в реестр льготных разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг, - сообщает пресс-служба ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Напомним, что на этом этапе зона платной парковки расширяется в территориях муниципального образования Смольнинское, в Литейном округе, в МО Лиговка-Ямская и во Владимирском округе.

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