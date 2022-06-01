Петербуржцам предлагают выбрать расположение вестибюля станции метро «Театральная»

Петербуржцам предлагают выбрать место для вестибюля на станции метро "Театральная" Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предлагает горожанам выбрать расположение вестибюля станции метро «Театральная». На выбор представили три варианта. Голосование пройдет до 10:00 часов 15 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета в среду, 1 июня.

- Вариант 1: Подземный вестибюль на Театральной площади. Вариант 2: Подземный вестибюль на ул. Декабристов, на участке между домами №37 и №39. Вариант 3: Наземный вестибюль, расположен на ул. Декабристов, д.38, - предлагают в комитете для петербуржцев.

Результаты представят и учтут на заседании технического совета при комитете.

Напомним, что открытие станции метро «Театральная» в Петербурге перенесли на 2026 год из-за недовольства горожан.

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