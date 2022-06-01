Домашний мопс накинулся на 10-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге

Родитель попросили сотрудников полиции разыскать хозяев собаки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 31 мая на 10-летнего ребенка, гуляющего на детской площадке у набережной реки Каменки в Петербурге, накинулся мопс. Собака оказалась домашней, рядом с ней был хозяин - тоже несовершеннолетний мальчик. Пострадавший обратился в больницу с раной левой кисти.

- Родители ребенка пояснили, что сын не лез к собаке - не трогал, не гладил. После укуса он сделал замечание хозяину, что гулять с животными нужно в отведенных для этого местах, - сообщил источник "КП-Петербург".

Хозяин мопса тоже оказался не промах - посоветовал мальчику самому гулять в специальном месте. Родители обратились в полицию, чтобы связаться с владельцами питомца и узнать, сделаны ли у собаки прививки, а также попросить не гулять с ней на детской площадке.