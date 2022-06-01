«Мальчика по вызову» жестоко избил и оставил без денег клиент в Петербурге

Парень остался у квартиры дожидаться полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из очередных поездок к клиенту закончилась для "мальчика по вызову" из Петербурга избиением. Начиналось все, конечно, не так плачевно. В указанное время молодой человек приехал к мужчине, чтобы провести время вместе. Но потом пришло время расплачиваться, тогда клиент сделал ход конем - попросил парня сходить в магазин перед уходом. Когда тот вернулся, то тут же получил по лицу.

- За услугу клиент должен был заплатить 10 тысяч рублей, но когда парень пришел из магазина. в квартиру его уже не пускали. Клиент выскочил на него из квартиры и ударил, сказав убираться прочь, - сообщил источник "КП-Петербург".

Результатам нападения стала рассеченная бровь. Молодой человек тут же вызвал скорую и полицию, но чем эта история закончилась - пока неизвестно.