В Ленобласти запустили услугу по уходу за детьми-инвалидами

Детям-инвалидам организуют уход без родителей в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти объявили о запуске социальной услуги по уходу за детьми-инвалидами. Как пишет online47.ru, пилотный запуск программы стартовал в Приозерском районе. Услуга доступна тем родителям, кто воспитывает детей с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению и обслуживанию. Так власти хотят дать возможность родителям передохнуть о непростых будней по уходу за чадом.

- Пилотный запуск услуги мы проводим в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске. Туда могут обратиться жители всех районов Ленинградской области, - цитируют в издании главу комитета по соцзащите населения 47 региона Анастасия Толмачеву.

К слову, воспользоваться услугой можно будет от одного до трех раз в год. При этом каждый уход за ребенком-инвалидом может продлиться не более месяца. Ухаживать за детьми будут только квалифицированные специалисты.