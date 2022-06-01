С 4 июня из Сортавалы на Валаам снова будут плавать «Метеоры»

«Метеоры» вновь начнут плавать до острова Валаам из Сортавалы с 4 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Санкт-Петербурга и Москвы запустят перевозки на остров Валаам с 4 июня. Пассажиров будут перевозить на железнодорожном и водном транспорте. Поездки будут совершать все лето. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги в среду, 1 июня.

- Для популяризации внутреннего туризма с 4 июня возобновляются ежедневные мультимодальные туристические перевозки из Санкт-Петербурга и Москвы на остров Валаам. Маршрут состоит из поездов дальнего следования, пригородных электричек, которые довезут пассажиров до Сортавалы и скоростных водных судов «Метеор». Последние доставят людей на Валаам, - говорится в сообщении.

Летом каждый день будут курсировать три «Метеора». Их расписание состыкуют с расписанием поездов. Водный транспорт доставит граждан от Сортавалы до острова Валаам.

Билеты можно будет купить на сайте РЖД. Для пассажиров предусмотрели единый билет, который включит проезд на ж/д транспорте и на «Метеоре».

Валаам – остров в северной части Ладожского озера в Карелии. На нем находится Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, который основали в конце XI века.

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