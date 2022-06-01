Лимонад с осколками стекла отправил в больницу жителя Петербурга

К медикам мужчина обратился самостоятельно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга попал в больницу днем 31 мая после того, как выпил лимонад. Чтобы утолить жажду 31-летний мужчина купил газированный напиток в ближайшем супермаркете. Что дальше пошл не так - загадка. То ли мужчина неудачно открыл стеклянную бутылку, то ли она была бракована.

- В больнице петербуржец рассказал, что при открывании бутылки услышал хруст, но особого значения этому не придал. Только когда допил, увидел, что на дне оказались осколки, - сообщил источник "КП-Петербург".

Для собственной безопасности и спокойствия мужчина обратился в больницу. С диагнозом "инородное тело желудка" его направили на обследование.