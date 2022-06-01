Полуголый мужчина терроризирует детей на игровой площадке на севере Петербурга

В районе Лахты объявился полуголый мужчина, который пугает детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полуголый мужчина пристает к детям на игровой площадке на перекрестке улиц Морской и Полевой в Петербурге. На неадекватного прохожего пожаловалась в полицию мать девочки, которая там часто гуляет. По словам женщины, в последний раз мужчина с голым торсом начал орать на ребенка, что она не имеет права здесь гулять, начал выяснять у нее адрес проживания, а следом принялся оскорблять правительство страны и нести несвязный бред.

- История произошла еще в июле 2021 года, – уточнил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Просто женщина тогда была беременна и боялась обращаться в полицию. Но теперь она пишет, что снова видит этого неадеквата на улицах района и боится за свою дочь, потому что началось лето, и ребенок будет гулять один.

Полиция собирается организовать проверку по факту заявления. Личность мужчины устанавливать ненужно – обеспокоенная мать предоставила все данные.