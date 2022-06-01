Годовалый малыш разбил лицо, свалившись на эскалаторе в ТЦ Петербурга

В удовлетворительном состоянии мальчика отправили домой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из торговых центров на Бухарестской улице Петербурга травмировался годовалый малыш. Ребенок упал прямо на эскалаторе, но, к счастью, ничего не сломал. Правда, врачам показать малыша все же пришлось.

- Ребенка привезли в больницу с ушибами лица и надрывом уздечки верхней губы, - сообщил источник "КП-Петербург".

В удовлетворительном состоянии мальчика отпустили домой, а значит, все обошлось. При каких обстоятельствах он мог упасть на эскалаторе, и были ли рядом родители - пока неизвестно.