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Происшествия1 июня 2022 15:45

Годовалый малыш разбил лицо, свалившись на эскалаторе в ТЦ Петербурга

Врачи диагностировали многочисленные ушибы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В удовлетворительном состоянии мальчика отправили домой

В удовлетворительном состоянии мальчика отправили домой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из торговых центров на Бухарестской улице Петербурга травмировался годовалый малыш. Ребенок упал прямо на эскалаторе, но, к счастью, ничего не сломал. Правда, врачам показать малыша все же пришлось.

- Ребенка привезли в больницу с ушибами лица и надрывом уздечки верхней губы, - сообщил источник "КП-Петербург".

В удовлетворительном состоянии мальчика отпустили домой, а значит, все обошлось. При каких обстоятельствах он мог упасть на эскалаторе, и были ли рядом родители - пока неизвестно.