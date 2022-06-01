Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге

Водитель мотоцикла погиб в аварии на Киевском шоссе
Фото: СОЦСЕТИ
Водитель мотоцикла погиб при столкновении с грузовиком на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге. Мотоциклист выехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру. Об аварии сообщили в социальных сетях в среду, 1 июня.
- Погиб 31-летний мотоциклист возле деревни Новое Колено на Киевском шоссе. Мотоциклист двигался за автомобилем BMW, который совершал обгон по встречной полосе. Не успев завершить маневр, мотоциклист столкнулся с фурой, - пишет автор публикации в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Грузовик отбросило в кювет после ДТП
Фото: СОЦСЕТИ
На кадрах видно, что мотоцикл сильно деформировался после столкновения с грузовиком. Последний из-за аварии отбросило с проезжей части.
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