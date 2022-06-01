13-летний школьник из Петербурга случайно воткнул в себя нож

В Петербурге школьник "порезался" ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13-летний школьник из Петербурга случайно вонзил кухонный нож в свою левую ногу. Лезвие вошло в бедро. Ребенку срочно вызвали скорую помощь и госпитализировали. Все произошло по месту жительства мальчика в одной из многоэтажек на Парашютной улице. Об инциденте «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам подростка, он отрезал пленку, но все закончилось неудачно.

- Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану передней поверхности левого бедра. Состояние оценили как средней тяжести. Мальчика отпустили домой к родителям, - рассказал источник «КП-Петербург».

Добавим, что полицейские проведут проверку по факту происшествия и побеседуют с ребенком и родителями.