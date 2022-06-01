Сбежавшую от бабушки 10-летнюю девочку нашли в одном из лесов Ленобласти

Внучка убежала от бабушки в лес после ссоры в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В деревне Тушемля в Ленобласти 10-летняя девочка поругалась с бабушкой и убежала в лес. Полицейским позвонила мама. Она попросила помочь их отыскать девочку. Вечером ее уже нашли. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 1 июня.

- В Бокситогорском районе Ленинградской области 10-летняя девочка убежала в лес после ссоры с бабушкой через поле по дороге. Все произошло 31 мая примерно в 15:00 часов, - передает источник.

Мобильного телефона при себе у девочки не было, поэтому с ней не могли связаться. Мать сказала полицейским, во что была одета дочь и ее приметы. Но уже через полчаса после звонка в дежурную часть девочку нашли самостоятельно.

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