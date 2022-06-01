У игрунок родился второй малыш в Ленинградском зоопарке Петербурга

У семьи игрунков родился второй малыш в Ленинградском зоопарке ФОТО: пресс-служба организации

У пары игрунок Хоакина и Хельги родился второй детеныш в Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга. Первый малыш у зверьков родился 13 декабря. Ровно через пять месяцев, 13 мая, в семье появилась четвертая обезьянка. Сотрудники зоопарка в День защиты детей, 1 июня, рассказали, что игрунки как раз вынашивают детенышей около пяти месяцев.

- Теперь игрунки живут в вольере вчетвером большой дружной семьёй. Новорожденного сейчас в основном носит на спинке отец Хоакин. Пушистый малютка чувствует себя замечательно, - рассказали в организации.

По словам работников зоопарка, старший детеныш отнесся к пополнению критично: начал немного ревновать и даже драться с родителями. Однако после он убедился, что родители дают ему столько же внимания и любви, как и новорожденному зверьку.

Напомним, 1 июня в Ленинградском зоопарке был ажиотаж. Длинная очередь из посетителей растянулась в Александровском парке.

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