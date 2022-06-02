Последние новости в Санкт-Петербурге ко 2 июня 2022 года: умерла Елена Ясевиц, победительница шоу «Битва экстрасенсов» и иск петербуржца на Ивлееву

Последние новости в Санкт-Петербурге ко 2 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге ко 2 июня 2022 года.

Победительница знаменитого на всю Россию шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в Петербурге в свои 43 года.

Фитнес-тренер из Петербурга подал в суд на Настю Ивлееву и требует за ее «алкомарафон» 250 млн рублей.

В Санкт-Петербурге впервые с 2010 года вырастет плата за наем социального жилья. Она повысится на 6 рублей 69 копеек – до 10 рублей 83 копеек. Пока что за пользование жилым помещением по договорам социального найма платят 4 рубля и 14 копеек.

Водитель мотоцикла погиб при столкновении с грузовиком на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге. Мотоциклист выехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.