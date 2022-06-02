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Общество2 июня 2022 5:35

Холодный фронт принесет дожди с грозами в Петербург в четверг, 2 июня

Но воздух прогреется выше +20 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге опять дожди.

В Петербурге опять дожди.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и обещали синоптики, лето было недолгим. Вслед за жарким и солнечным 1 июня пришла пасмурная погода. Дожди, а с ними ветер и даже возможные грозы принес очередной циклон.

- 2 июня Петербург будет находиться под влиянием холодного фронта. Он вызовет кратковременные дожди, местами с грозами, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Но сильного падения температуры не произойдет. Днем в Петербурге прогноз обещает +20…+22, а по Ленинградской области +18…+23 градуса.

Ветер обещан южный, юго-западный умеренный, но с резкими порывами. Атмосферное давление пойдет вверх и составит 760 мм ртутного столба, что близко к норме.

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