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Происшествия2 июня 2022 5:55

Цветущая черемуха рухнула на машины во дворе дома на проспекте Непокоренных в Петербурге

Владельцы автомобилей красоте не слишком рады
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Черемуха упала на стоявшие во дворе авто. Фото: vk.com/spb_today

Черемуха упала на стоявшие во дворе авто. Фото: vk.com/spb_today

Красивый, но неприятный инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Во дворе одного из домов на проспекте Непокоренных цветущая черемуха не выдержала порывов ветра, и упала, накрыв собой несколько машин.

- Непокоренных 74. Черемуха не выдержала обильного цветения и решила шмякнуться на припаркованные автомобили, - поэтично пишут в паблике «ДТИП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, под пышные ветви черемухи попал черный «Хендэ Солярис» и парочка старых «Нисанов». Серьезных повреждений на первый взгляд нет, но тонкий металл современных машин иногда гнется от лап кошек, так что вмятины могут быть и тут.

Оценивать повреждения и писать претензии коммунальщикам будут уже владельцы.

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