В Петербурге полицейские разбили стекло машины, чтобы спасти забытого в ней малыша

Полицейские спасли ребенка из запертой машины.

Полицейским Невского района Петербурга пришлось бить стекла в иномарке, чтобы спасти из салона забытого внутри маленького ребенка. На автомобиль обратили внимание жители дома по улице Седова, где и стояла машина.

- Ребенок сидел в детском кресле на заднем сиденье. Один из приехавших на вызов полицейских ключом-«баллоником» аккуратно разбил переднее боковое стекло, разблокировал двери и достал малыша, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Ребенка передали для осмотра врачам скорой помощи. А вскоре на место ЧП вернулся и его отец. По сбивчивым словам мужчины, они с сыном ехали из Псковской области четыре часа. В машине кончился бензин, а у него сел телефон. Он припарковал автомобиль и ушел за помощь. Отсутствовал более часа, но не думал, что ребенок проснется.

Полицейские подозревают, что мужчина мог быть под воздействием препаратов. В итоге его отвезли в отделение, а малыша передали на руки матери. Ведется проверка.

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