Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2022 6:17

В Петербурге полицейские разбили стекло машины, чтобы спасти забытого в ней малыша

Отец ребенка позднее рассказал, что уходил за бензином
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полицейские спасли ребенка из запертой машины.

Полицейские спасли ребенка из запертой машины.

Полицейским Невского района Петербурга пришлось бить стекла в иномарке, чтобы спасти из салона забытого внутри маленького ребенка. На автомобиль обратили внимание жители дома по улице Седова, где и стояла машина.

- Ребенок сидел в детском кресле на заднем сиденье. Один из приехавших на вызов полицейских ключом-«баллоником» аккуратно разбил переднее боковое стекло, разблокировал двери и достал малыша, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Ребенка передали для осмотра врачам скорой помощи. А вскоре на место ЧП вернулся и его отец. По сбивчивым словам мужчины, они с сыном ехали из Псковской области четыре часа. В машине кончился бензин, а у него сел телефон. Он припарковал автомобиль и ушел за помощь. Отсутствовал более часа, но не думал, что ребенок проснется.

Полицейские подозревают, что мужчина мог быть под воздействием препаратов. В итоге его отвезли в отделение, а малыша передали на руки матери. Ведется проверка.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.