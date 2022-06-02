На тротуаре на Петроградке «Мерседес» влетел в девочку на самокате

В Петербурге "автоледи" влетела в девочку на самокате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петроградском районе Петербурга «Мерседес» влетел в восьмилетнюю девочку на самокате, двигавшуюся по тротуару. ДТП произошло в среду, 1 июня, около 13:00 на улице Кронверкской. О деталях происшествия «КП-Петербург» стало известно от источника в правоохранительных органах. За рулем иномарки была 36-летняя женщина, она выезжала с дворовой территории и не заметила ребенка.

- Ученицу второго класса госпитализировали. В момент ДТП она прогуливалась с отцом. У девочки диагностировали повреждение связок левого голеностопного сустава. Известно, что женщина за последние два года не нарушала ПДД, - сообщил источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что полиция проводит проверку по факту ДТП.