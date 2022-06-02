В Гатчине трехмесячный младенец из многодетной семьи утонул в ванночке

Трехмесячный младенец утонул в ванночке в Гатчине. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском районе Ленобласти в многодетной семье утонула трехмесячная девочка. Отец положил малышку в ванночку, потому что та плакала. Он отвлекся и ушел, а когда вернулся, то застал уже мертвую дочку. Детали трагедии рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- В семье всего восемь несовершеннолетних детей. Проживают в поселке Вырица в доме, который снимают. Как пояснил раздавленный горем отец, его жена уехала в детский лагерь с двумя старшими детьми, а мужа оставила присматривать за всеми остальными. После того, как он положил в ванночку младенца, он ушел посмотреть, как там другие дети. Но вернулся слишком поздно. Потом бегал к соседям, кричал, чтобы вызвали скорую помощь. Врачи не успели, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что семья считается в полиции благополучной. Отец трудится монтажником, мать же домохозяйка. Трагедией занимается Следственный комитет. Внешних насильственных признаков смерти специалисты не обнаружили.