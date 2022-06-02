Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2022 7:30

В Гатчине трехмесячный младенец из многодетной семьи утонул в ванночке

Отец пояснил, что остался дома один и не усмотрел за малышкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Трехмесячный младенец утонул в ванночке в Гатчине.

Трехмесячный младенец утонул в ванночке в Гатчине.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском районе Ленобласти в многодетной семье утонула трехмесячная девочка. Отец положил малышку в ванночку, потому что та плакала. Он отвлекся и ушел, а когда вернулся, то застал уже мертвую дочку. Детали трагедии рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- В семье всего восемь несовершеннолетних детей. Проживают в поселке Вырица в доме, который снимают. Как пояснил раздавленный горем отец, его жена уехала в детский лагерь с двумя старшими детьми, а мужа оставила присматривать за всеми остальными. После того, как он положил в ванночку младенца, он ушел посмотреть, как там другие дети. Но вернулся слишком поздно. Потом бегал к соседям, кричал, чтобы вызвали скорую помощь. Врачи не успели, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что семья считается в полиции благополучной. Отец трудится монтажником, мать же домохозяйка. Трагедией занимается Следственный комитет. Внешних насильственных признаков смерти специалисты не обнаружили.