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Общество2 июня 2022 7:51

Беглов: Петербург будет участвовать в создании Генплана развития Мариуполя

Об этом губернатор Северной столицы сообщил в своем телеграм-канале
Анатолий ДМИТРИЕВ
Петербург будет участвовать в восстановлении и развитии Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

Петербург будет участвовать в восстановлении и развитии Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

Петербургские специалисты примут участие в разработке Генерального плана Мариуполя, по которому будет развиваться город. Об этом, во время визита в Мариуполь, сообщил губернатор Северной столицы.

- Петербургские специалисты по стратегическому планированию будут участвовать в разработке мастер-плана и Генерального плана развития Мариуполя, - написал в своем телеграм-канале Александр Беглов.

Напомним, что ранее глава города на Неве осмотрел разрушенные объекты Мариуполя и пообещал помочь с их восстановлением.

А накануне руководители двух городов подписали документы о побратимских отношениях.

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