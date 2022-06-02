Беглов: Петербург будет участвовать в создании Генплана развития Мариуполя

Петербург будет участвовать в восстановлении и развитии Мариуполя. Фото: t.me/a_beglov

Петербургские специалисты примут участие в разработке Генерального плана Мариуполя, по которому будет развиваться город. Об этом, во время визита в Мариуполь, сообщил губернатор Северной столицы.

- Петербургские специалисты по стратегическому планированию будут участвовать в разработке мастер-плана и Генерального плана развития Мариуполя, - написал в своем телеграм-канале Александр Беглов.

Напомним, что ранее глава города на Неве осмотрел разрушенные объекты Мариуполя и пообещал помочь с их восстановлением.

А накануне руководители двух городов подписали документы о побратимских отношениях.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.