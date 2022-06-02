До трех лет колонии грозит живодеру из Кингисеппа, изрубившего топором щенка

В Кингисеппе будут судить живодера, изрубившего топором 10-месячного щенка. Сейчас песик почти залечил все раны. Фото: vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp

Прокуратура Кингисеппа утвердила обвинительное заключение живодеру, который изрубил топором 10-месячного щенка. Напомним, дикая история произошла в апреле 2022 года. Как ранее выяснила «КП-Петербург», мужчина грозился убить жену, но выместил всю злость на своей собаке. После этого мать и дети срочно съехали из дома. Женщина жаловалась, что супруг злоупотребляет алкогольными напитками и пропадает в запоях.

Полиция и прокуратура следили за извергом и оперативно подготовили все необходимые материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

- Мужчина нанес не менее 10 ударов топором по голове собаке. У животного диагностировали следующие травмы: перелом двух костей черепа, а также множественные раны мягких тканей головы. В отношении хозяина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Живодеру грозит в худшем случае до трех лет лишения свободы. Но он может отделаться и штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Тем временем песика подлечили неравнодушные волонтеры и ветеринары. Деньги собирали всем миром.