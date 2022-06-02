Каршеринг устроил ДТП с пострадавшим на Невском проспекте

Каршеринг попал в ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today
Очередное громкое ДТП с каршерингом произошло в Петербурге. Исключением из обычной аварии стал адрес происшествия: Невский проспект. Вечером 1 июня у дома 111/2 водитель прокатного «Ниссана» решил проскочить на красный свет и врезался в «»Фольксваген».
- В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир «Фольксвагена», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар и врезался в угол дома. По счастью, никто из прохожих травм не получил.
Проверку по факту ДТП начали дознаватели Госавтоинспекции.
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