Каршеринг устроил ДТП с пострадавшим на Невском проспекте

Каршеринг попал в ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Очередное громкое ДТП с каршерингом произошло в Петербурге. Исключением из обычной аварии стал адрес происшествия: Невский проспект. Вечером 1 июня у дома 111/2 водитель прокатного «Ниссана» решил проскочить на красный свет и врезался в «»Фольксваген».

- В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир «Фольксвагена», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар и врезался в угол дома. По счастью, никто из прохожих травм не получил.

Проверку по факту ДТП начали дознаватели Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.