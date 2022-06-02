Камеры сняли почти 886 тысяч нарушений на дорогах Петербурга за май

Камеры следят за нарушителями. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Улов почти в 900 тысяч нарушений правил дорожного движения собрали за май камеры, установленные в Петербурге. Чаще всего комплексы фиксировали превышение разрешенной скорости.

- Почти 886 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в мае. Из них 707 тысяч (80%) составили нарушения скоростного режима, - сообщает пресс-служба городского Комитета по информатизации и связи.

106 тысяч раз (12% от общего числа) камеры сняли проезжавших на красный свет, включая остановку за стоп-линией. Еще 73 тысячи нарушений (8%) – езда по полосе для общественного транспорта, или остановка на ней.

Напомним, что сейчас в Петербурге работает более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, 120 из которых – передвижные.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.