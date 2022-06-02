В Ленобласти девушка обвинила водителя в изнасиловании прямо в маршрутке

Следователи проверяют историю об изнасиловании в маршрутке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Тосненского района разбираются в истории с изнасилованием, в котором водителя маршрутки обвинила молодая пассажирка. По словам девушки, все произошло около одиннадцати вечера на конечной остановке автобуса в поселке Тельмана.

- Сначала в полицию поступил звонок от 45-летнего мужчины, что накануне вечером маршрутчик прямо в автобусе изнасиловал его сожительницу. Позднее в отдел с заявлением пришла сама 19-летняя девушка, - сообщает источник «КП-Петербург».

Со слов потерпевшей был составлен портрет подозреваемого и через несколько часов полицейские задержали 54-летнего гражданина Узбекистана. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Пока мужчину поместили в камеру предварительного заключения.

По факту заявления об изнасиловании ведется проверка.

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