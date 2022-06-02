В садоводстве под Петербургом собаки покусали мать и 2-летнего ребенка

Собаки покусали маму с ребенком на детской площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина с 2-летним ребенком пострадали от зубов собак, когда гуляли на площадке в одном из садоводств в Ленобласти. Туда они приехали в гости к бабушке и не ожидали нападения огромных алабаев, живущих на одном из участков.

- Собаки пришли на площадку, сели напротив нас и смотрели. Все было спокойно. Но потом мой сын, игравший в песочнице, встал и пошел ко мне. Тогда одна из собак бросилась на него и вцепилась зубами, - приводят слова потерпевшей мамочки «Невские новости».

Женщина стала отбивать ребенка и тогда собаки бросились на нее.

На крики прибежали соседи, а затем и хозяева алабаев.

Маму и малыша с укусами ног и плеча (у женщины), а также ушибами увезли в больницу. Сейчас ребенок лечится в стационаре.

Хозяева собак рассказали, что обычно алабаи сидят на цепи и не выходят с участка, но в этот раз могли сбежать. Они предложили 100 тысяч рублей компенсации пострадавшим, но те посчитали, что лечение, в том числе психологическое, обойдется дороге и намерены идти в суд.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.