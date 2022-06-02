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Происшествия2 июня 2022 12:30

В Сосновом Бору эвакуировали центральную медсанчасть

Причиной стало сообщение о минировании
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Сосновом Бору эвакуировали медсанчасть.

В Сосновом Бору эвакуировали медсанчасть.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пациентов и персонал центральной медсанчасти Соснового Бора эвакуировали из-за сообщения о минировании. Все произошло около двух часов дня 2 июня. О том, что эвакуация идет в больнице, детской и взрослой поликлиниках, сообщают в соцсетях местные жители.

- В поликлинике эвакуация. Все, включая медперсонал, сейчас находятся на улице, - пишут горожане в паблике «Мой Сосновый Бор» ВКонтакте.

Сейчас спецслужбы осматривают помещения медсанчасти, люди пока ожидают на улице. На данный момент никаких подозрительных предметов не обнаружено.

По факту ЧП начата полицейская проверка.

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