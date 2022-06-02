Объявлен еще один конкурс на капремонт Рыбацкого моста

Сделана еще одна попытка найти подрядчика для ремонта Рыбацкого моста. Фото: "Мостотрест".

Очередной конкурс на поиск подрядчика для ремонта многострадального Рыбацкого моста объявлен в Петербурге. Заявка на поиск подрядчика работ появилась на сайте Госзакупок.

- Начальная (и максимальная) цена контракта составляет 368,1 миллиона рублей. Уточняется, что ремонт должен завершиться не позднее 15 октября 2023 года, - пишет «Петербургский дневник».

Выбрать подрядчика по итогам конкурса должны 28 июня.

Напомним, что в апреле нынешнего года за проведение капремонта власти предлагали 332 млн рублей, а ремонт надо было завершить до 1 мая 2023 года.

А в декабре 2021-го работы оценивали всего в 254 млн рублей.

Напомним, что 140-метровый мост через реку Славянка был построен в 1957 году, а капитально ремонтировался в 1980-м. К началу 2000-х годов конструкция обветшала, движение машин по ней закрыли. А весной 2020 года здесь провалился асфальт.

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