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Общество2 июня 2022 13:16

Петербургский благотворительный фонд, помогающий людям с ВИЧ, через суд вернули в список иноагентов

Зимой организацию исключали из перечня, но Минюст это решение оспорил
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Фонд "Гуманитарное действие" вернули в перечень иноагентов. Фото: vk.com/haf_spb

Фонд "Гуманитарное действие" вернули в перечень иноагентов. Фото: vk.com/haf_spb

Третий кассационный суд удовлетворил жалобу Министерства юстиции России и вернул в список иноагентов петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», помогающим людям с наркозависимостью и ВИЧ-положительным статусом.

- Этой зимой суд в России впервые признал незаконным включение благотворительной организации в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента». Минюст обжаловал это. И сегодня Третий кассационный суд удовлетворил жалобу ведомств, - сообщает фонд в своем телеграм-канале.

Напомним, что фонд «Гуманитарное действие» работает в Петербурге с 2001 года. Это одна из старейших российских организаций. Финансирование проектов идет, в том числе, из зарубежных благотворительных фондов, что и стало причиной включения в список иноагентов.

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