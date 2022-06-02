Под Гатчиной грузовик с белорусскими номерами снес две машины ДПС

Два инспектора пострадали в ДТП под Гатчиной. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Два инспектора ДПС пострадали в результате аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Днем, неподалеку от деревни Выра, грузовик с белорусскими номерами снес две патрульные машины, стоявшие на обочине. От удара одна легковушка вылетела в кювет, сверху ее придавил тот самый грузовик.

- Авария недалеко от Деревни Выра. Двоих пострадавших полицейских увезли скорые, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а также другие экипажи дорожной полиции. Обстоятельства аварии выясняются. Состояние водителя грузового автомобиля на данный момент неизвестно.

По уточненным данным, госпитализирован один инспектор, у него тяжелые травмы. Второй, после оказания помощи, отпущен домой.

- Установлено, что водитель большегруза, отвлекшись на телефонный звонок, потерял управление и совершил наезд на патрульные автомобили. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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