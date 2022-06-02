Убийство петербурженки, отравленной алкоголем и лекарством, раскрыли спустя 14 лет

Следователи раскрыли дело 14-летней давности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские следователи спустя 14 лет раскрыли убийство женщины, которую нашли на улице Мира в бессознательном состоянии утром 20 февраля 2008 года. Она была без верхней одежды и скончалась вскоре после госпитализации.

- Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от острого отравления смесью лекарственных препаратов с алкоголем, - сообщает источник «КП-Петербург».

На тот момент были возбуждены дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Следователи установили, что погибшую накачали смесью лекарств и спиртного, после чего ограбили и выкинули на мороз.

И только спустя 14 лет были установлены подозреваемые. Один из них, мужчина, умер в 2019 году. А его подельницу задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, что сроки давности по убийству 14-летней давности выйти еще не успели.

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