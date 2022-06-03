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Общество3 июня 2022 5:07

Дожди и до +19 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 3 июня

В субботу похолодание продолжится
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
К воскресенью погода снова разгуляется.

К воскресенью погода снова разгуляется.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционная забава петербургской погоды – портиться к выходным – сработает и в этот раз. После теплых, даже жарких и солнечных первых двух дней июня, с неба пойдет дождь, а температура уйдет ниже 20 градусов.

- 3 июня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем температура составит +17…+19 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 762 мм ртутного столба, что чуть больше нормы. Гроз не ожидается.

Увы, но не лучше будет погода и в субботу. 4 июня также ожидается облачность с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура ночью +10…+12, днем +16…+18. Давление будет близким к норме и не изменится.

А вот в воскресенье уже без осадков и снова +20.

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