Крупнейшая за 65 лет выставка картин Врубеля открылась в Русском музее

В Русском музее открыли выставку картин Михаила Врубеля к 165-летию художника 2 июня 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Русский музей открыл выставку Михаила Врубеля к 165-летию художника в Санкт-Петербурге в четверг, 2 июня. Данный показ станет крупнейшим за последние 65 лет. На выставке представят более 300 произведений из 14 российских и зарубежных музеев. Об этом сообщил вице-губернатор гоБорис Пиотровский в своем Telegram-канале.

- Уникальность выставки еще и в оригинальном подходе к ее организации. В экспозиции нет привычного деления ни на виды искусства, ни на хронологические периоды. Все подчинено системе лейтмотивов, которые пронизывали творчество Врубеля, - рассказал вице-губернатор.

Выставку разделили на две части: XIX и XХ века. Рубежом между ними выступит картина «Демон поверженный» (1902). Среди известнейших работ: «Царевна-Лебедь», «Летящий демон», «Демон (сидящий)», «Богатырь», «Пан», «Утро», «Шестикрылый Серафим» и другие полотна художника.

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