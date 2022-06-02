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Происшествия2 июня 2022 15:45

Девушка на электросамокате сбила велосипедиста на одном колесе в Петербурге

Очевидцы сняли аварию на видеозапись
Кирилл МИНЯЙЛО
Девушка на электросамокате врезалась в велосипедиста в Петербурге

Девушка на электросамокате врезалась в велосипедиста в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Девушка на электросамокате врезалась в велосипедиста на набережной у «Газпром-арены» в Санкт-Петербурге. Парень на велосипеде делал трюк на заднем колесе, во время которого на него наехала девушка. После оба участника аварии упали на землю. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Чисто петербургское ДТП, - пишет автор публикации.

На кадрах видно, что девушка наехала на велосипедиста на высокой скорости. Скорее всего, оба ушиблись.

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