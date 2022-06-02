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Общество2 июня 2022 16:41

В семи водоемах Петербурга нашли кишечную инфекцию и опасных для людей паразитов

Безопасными для купания оказались только два пляжа
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
К выбору места для купания стоит подходить внимательней

К выбору места для купания стоит подходить внимательней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кишечную инфекцию и опасных для людей паразитов нашли в семи водоемах Петербурга. Такие результаты показал ежегодный мониторинг качества воды. Проверяли целых 24 пляжа, но только два из них оказались безопасны для купания, в остальных можно подхватить не только инфекции, но и серьезные заболевания.

- Гигиеническим нормам в черте города соответствую два пляжа. Один находится в Красносельском районе у озера Безымянное, второй - в Выборгском районе на Ольгинском водоеме. В остальных водоемах можно заразиться острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Черный список" оказался намного длиннее. В него вошли река Ижора, Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера, Колонистский пруд, озеро Разлив, Финский залив с его многочисленными пляжами.