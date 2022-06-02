Автомобильный путь из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократят на 12,5 часов

Путь из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга на автомобиле сократят на 12,5 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Путь на автомобиле из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократят с 30 до 17,5 часов. Маршрут займет 12,5 часов. Об этом сообщил заместитель председательства правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.

- Расширим 1 900 километров дорог маршрута «Европа – Западный Китай» до четырех полос. И время в пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократится с 30 до 17,5 часов, - написал Хуснуллин.

По его словам, власти усиленно работают над развитием транспортных коридоров. Дорожная «пятилетка» обеспечит создание коридора «Запад – Восток». Маршрут соединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган. За три с половиной года планируют сделать более 1 600 километров дорог.

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