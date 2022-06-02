Отца из Петербурга задержали за домогательства к дочери-школьнице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге мужчину задержали за домогательства к собственной дочери. Вечером 1 июня в полицию обратилась 37-летняя жительница города, которая пожаловалась на своего мужа 38-летнего мужа. Женщина рассказала, что их общая дочь 13-летняя дочь стала жертвой приставаний со стороны отца.

- Семиклассница рассказала, что мужчина трогал ее за интимные места, - сообщил источник "КП-Петербург".

Полиция быстро среагировала и уже через 40 минут задержала предполагаемого педофила по горячим следам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.